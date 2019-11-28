Кишинёв, , 02:51 — REGNUM Правительство Молдавии утвердило 27 ноября проект закона о государственном бюджете на 2020 год. Как передает ИА REGNUM, в проект заложен экономический рост в 3,8%, среднегодовой инфляция в 5,7%, увеличение экспорта на 9,0% и увеличение импорта на 7%.

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Кроме того, в следующем году среднемесячная заработная плата вырастет на 8,7% по сравнению с предыдущим годом. «Прогнозируемый бюджет на 2020 год достаточно сбалансирован, реалистичен и уделяет большее значение инвестиционной составляющей», — отметил на заседании правительства министр финансов Сергей Пушкуца.

Проект бюджета — 2020 предусматривает значительное увеличение инвестиционной составляющей. Так, в следующем году будут проведены 72 проекта, финансируемые из внешних источников, наиболее важными из которых являются развитие дорожной инфраструктуры.

Утвержденный правительство бюджет поступит на рассмотрение в парламент Молдавии.