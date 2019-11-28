Варшава, , 09:51 — REGNUM 28 ноября Главное статистическое управление Польши представило данные об уровне безработицы в стране. Об этом сообщает новостное агентство Business Insider Polska.

По данным Главного статистического управления, уровень безработицы в октябре 2019 г. составил 5,1% — на 0,1% меньше, чем в сентябре 2019 г. В данный момент всего безработных в стране насчитывается 840,5 тыс. человек — рекордно низкое количество с августа 1990 г. Как считает Министерство семьи, труда и социальной политики, «это уже граница т.н. естественного уровня безработицы».

Главный экономист Почтового банка Моника Куртек, ссылаясь на опубликованные данные, делает вывод, что замедление темпов экономического роста не сказывается на рынке труда так, как это было раньше. Экономисты же банка «Пекао» уверены, что 2019 г. будет последним годом снижения уровня безработицы, так как «все большую долю безработных составляют люди, возвращающиеся к поиску работы после периода «трудового бездействия», а доля лиц, которые потеряли работу, уменьшается.