Варшава, , 09:47 — REGNUM 27 ноября в польской газете Rzeczpospolita вышла статья, в которой заявлено, что существует большой риск парализации транспортного движения на границе Польши и Чехии.

Причиной этого, как отмечает газета, является новая система взимания дорожного сбора в Чехии, которая будет введена с 1 декабря. Чтобы оплачивать этот сбор, водителям большегрузов необходимо иметь новый специализированный бортовой компьютер, однако у половины польских дальнобойщиков он отсутствует. Если до 1 декабря это условие не будет выполнено, существует риск, что на польско-чешской границе будет парализовано транспортное движение.

Как отмечает Rzeczpospolita, приблизительное время ожидания для польских дальнобойщиков на польско-чешской границе может составить почти 10 часов, а длина пробок из большегрузов может дойти до 11 км. За отсутствие нового прибора для оплаты дорожных сборов перевозчику грозит штраф в размере до 16 000 злотых (261 427 руб.).