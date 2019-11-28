Москва, , 02:19 — REGNUM Российские железные дороги (РЖД) объявили победителя открытого аукциона по продаже контрольного пакета акций (50% плюс 2 акции) компании «Трансконтейнер» — крупнейшего российского оператора контейнерных перевозок.

Новым владельцем пакета стала группа компаний «Дело» Сергея Шишкарева. «Цена приобретения акций по итогам аукциона составила 60,3 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе РДЖ.

Читайте также: Контрольный пакет акций «ТрансКонтейнера» оценили в 36 млрд рублей

Отмечается, что итоговая цена существенно превысила стартовую — 36,159 млрд рублей. По словам заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Андрея Старкова полученные от продажи средства будут направлены на реализацию проектов долгосрочной программы развития РЖД до 2025 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Заявка группы «Дело» на аукцион по «Трансконтейнеру» одобрена ФАС