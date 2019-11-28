Подгорица, , 09:44 — REGNUM Цифровой бизнес дает возможность небольшим странам воспользоваться своими конкурентными преимуществами и повысить конкурентоспособность, создавая необходимую инфраструктуру ради преодоления недостатков, которыми обладают малые страны. Такой подход был признан в Черногории, как одно из главных условий развития малых стран, заявил председатель парламента Черногории Иван Брайович, который принимает участие в 13-ой конференции председателей парламентов малых европейских стран в Никосии. Он выразил большое удовлетворение тем, что в следующем году Черногория примет эту инициативу, пишет черногорское новостное агентство RCTG 27 ноября.

Иван Брайович обсудил проблемы, возможности и перспективы таких государств в цифровую эпоху, межрегиональное сотрудничество, а также роль парламентов в сотрудничестве малых европейских государств в области лечения редких заболеваний.

«Темы, которые мы поднимаем, — актуальны, и поэтому мы заинтересованы в том, чтобы и после этой конференции помимо обмена информацией, практиками и опытом мы определили способы взаимной поддержки в достижении поставленных целей в области развития цифровых технологий. Нам нужны решения, которые являются устойчивыми, безопасными и пригодными для использования на системном уровне. Только при таком подходе наши институты будут функционировать более эффективно за счет рационализации расходов, сокращения ненужных издержек и увеличения инвестиционных возможностей. Вот почему важно, чтобы у нас было открытое сотрудничество как между нашими парламентами, так и с экономиками, гражданским сектором и академическим сообществом», — отметил Иван Брайович.