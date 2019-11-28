Исламабад, , 09:43 — REGNUM 27 ноября премьер-министр Пакистана Имран Хан одобрил создание специального Комитета по вопросам строительства и инвестиций, который должен способствовать развитию сектора.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, основной задачей новообразованного комитета станет создание программы строительства и развития с учетом мнений и интересов всех заинтересованных стороны, в том числе девелоперов, покупателей и консультантов.

По-прежнему остается открытым вопрос об особом льготном налоговом режиме для строительного сектора Пакистана. Среди предложений, которые легли на стол пакистанского премьера, также были меры по стандартизации правил и упрощении процедур аудита.