Сантьяго, , 09:43 — REGNUM Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что новая вспышка насилия после нескольких недель беспорядков приближается к «точке невозврата». Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

В результате очередного обострения насилия на 40-й день протестов курс чилийского песо к доллару упал ещё на 2,6% до исторического минимума. С начала волнений, 18 октября, национальная валюта Чили обесценилась на 10%.

В ходе антиправительственных протестов погибли 26 человек, тысячи получили ранения.