Исламабад, , 09:37 — REGNUM 27 октября Экономический координационный комитет Пакистана одобрил поправки к национальному законодательству, облегчающие доступ к нефтяному и газовому сектору экономики.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, министры и ответственные чиновники рассмотрели поправки к законам о разведке, добыче и переработке нефти и газа. В частности, были упрощены правила получения разрешений, возобновления и приостановки добычи.

Ожидается, что реформа права, регулирующего нефтегазовую сферу, позволит привлечь крупные инвестиции из-за границы. Например, заинтересованность к нефтеперерабатывающим заводам проявляет Саудовская Аравия. Также ожидается, что в 2020 году Пакистан начнет разведку сланцевых месторождений нефти и газа.