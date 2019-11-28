Исламабад, 28 ноября 2019, 09:36 — REGNUM 27 ноября Бюро статистики Пакистана опубликовало свежие данные об экспорте сельскохозяйственных товаров из страны.
По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, самый заметный рост показал экспорт риса — ключевой культуры Южной Азии. За первые четыре месяца текущего финансового года (июль-октябрь) стоимость вывезенного из страны риса увеличилась на 43,76% (до 633,7 миллионов долларов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме обычного риса, на мировые рынки начал активно поступать рис-басмати: стоимость вывезенного риса этого сорта увеличилась на 55,3%.
Кроме риса, Пакистан увеличивает экспорт мяса. По данным Бюро статистики Пакистана, экспорт мяса и мясных продуктов за четыре месяца увеличился на 53,57%.