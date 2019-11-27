Душанбе, , 23:46 — REGNUM За январь-октябрь 2019 года в «вынужденном отпуске» по инициативе работодателя в Таджикистане находились около 6,4 тысячи человек. Из них более половины таджикистанцев — 3,4 тысячи человек — ушли в отпуск без содержания. Об этом сообщает агентство по статистике при президенте страны.

300 человек работали в режиме не только неполной рабочей недели, но и неполного рабочего дня.

По данным госстатистики, уровень безработицы с учётом скрытой безработицы составил 2,4% от численности рабочей силы, которая в сентябре 2019 года составила 2 млн 381 тыс. человек.

В результате, по подсчетам специалистов, безработными в Таджикистане числится 57 тыс. человек. При этом за три квартала 2019 года в стране было создано порядка 40 тыс. новых рабочих мест, из которых 25 тыс. рабочих мест постоянные, более 8 тыс. — временные и более 6 тыс. — сезонные.