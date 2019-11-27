Казань, , 23:42 — REGNUM Госсовет Татарии большинством голосов поддержали идею о направлении в Госдуму законопроекта, который предполагает распространить практику массового самообложения граждан, действующую в сельской местности, на жителей крупных городов. Законопроектом вносятся поправки в федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

Документ позволит жителям крупных городов проводить сходы по вопросам самообложения «на части территории населенного пункта». То есть, сход может быть созван представительным органом муниципального образования по инициативе группы жителей численностью не менее 10 человек, сообщает «Коммерсантъ-Казань».

То есть самообложение могут реализовать жители, например, «района индивидуальной жилой застройки», или «группы многоквартирных домов».

Как сообщало ИА REGNUM, разовые взносы на различные местные нужды, решение по которым принимается на референдуме, используют в Татарии с 2013 года. Население не особо активно несёт деньги, хотя результаты референдумов чаще всего показывают, что большинство «за» то, чтобы самообложиться. В 2015 году предлагалось ввести штрафы для неплательщиков — до 2,5 тыс. рублей, но инициативу забраковали на фоне протеста жителей региона. 24 ноября 2019 года референдумы по вопросу самообложения прошли сразу в 19 поселениях республики, в декабре они намечены ещё по 33 территориям.

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