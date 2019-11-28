Тегеран, , 09:22 — REGNUM Торговый представитель Ирана в Ираке Насер Бехзад заявил, что по итогам первых семи месяцев текущего иранского календарного года (21 марта — 21 октября 2019 г.) несырьевой экспорт Ирана в Ирак равняется 6 млрд. долларов, что на 40% меньше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, с 21 марта по 21 октября 2018 года несырьевой экспорт Ирана в Ирак равнялся 10 млрд. долларов. Он отметил, что иранские товары высоко ценятся иракскими гражданами, добавив, что Исламская республика готова содействовать ввозу продукции из соседней страны для выравнивания торгового баланса.

Он напомнил о том, что Иран и Ирак договорились увеличить объем двусторонней торговли до 20 млрд. долларов по итогам текущего года. В соответствии с программой двустороннего сотрудничества иранские фирмы также должны создать в соседней стране несколько тысяч рабочих мест.