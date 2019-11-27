Саратов, , 22:46 — REGNUM В Саратовской области 56-летний инвалид третьей группы с диагнозом «ишемическая болезнь сердца» с июня не получал жизненно необходимых лекарственных препаратов в связи с их отсутствием на складе. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

При этом препараты мужчина должен был применять постоянно, и они должны предоставляться на бесплатной основе согласно программе государственных гарантий.

После вынесения прокурором представления в адрес саратовского минздрава нарушения устранены. Необходимые лекарства закуплены и мужчина вновь получает препараты.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе «прямой линии» президента РФ Владимира Путина Саратовская область упоминалась как регион, где существуют проблемы с лекарственным обеспечением граждан.