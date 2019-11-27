Нижний Новгород, , 22:36 — REGNUM Приволжский и Уральский федеральные округа делят первое место в России как территории с наименьшей инфляцией. Об этом сообщает Волго-Вятское отделение Центробанка. В Поволжье замедление инфляции фиксируется пятый месяц подряд.

Так, в октябре инфляция в ПФО в годовом выражении составила 3,2% после 3,7% в сентябре.

«Снижению инфляции в октябре способствовало прежде всего расширение предложения на отдельных продовольственных рынках, в том числе благодаря открытию новой птицефабрики. Также влияние оказали сдержанная динамика спроса и укрепление рубля. Наибольшее замедление темпов прироста цен продемонстрировали продукты питания», — отмечает регулятор.

Продовольственная инфляция в октябре составила 3,8% в годовом выражении. Это обусловлено расширением предложения и соответствующего снижения цен на мясную продукцию. Благодаря открытию птицефабрики в Пензенской области и модернизации площадки в Кировской области впервые с мая 2018 года снизились цены на куриное мясо. Второй месяц подряд снижаются цены на свинину в связи с введением новых производственных мощностей в Пензенской и Нижегородской областях.

Снижение цен на сахар достигла 22,3% за год. В то же время наблюдалось ускорение роста цен на фрукты.

Непродовольственная инфляция снизилась с 3,4% в сентябре до 3,2% в октябре. Замедлился рост цен на автомобили, снизились темпы прироста цен на одежду, мебель, бытовую технику. Сдержанный спрос и укрепление рубля повлияли и на стоимость смартфонов, компьютеров, фотоаппаратов и телевизоров. Например, в Оренбургской и Нижегородской областях смартфоны подешевели на 10,6%.

Инфляция в сфере услуг не изменилась и составляет 3,6%. На фоне снижения ключевой ставки замедлился рост цен на услуги банков. Стоимость потребительского кредита снизилась в 11 регионах ПФО. За год на 6,5% снизилась стоимость страховых услуг.

Однако растет стоимость цен на услуги пассажирского транспорта. При этом в Ульяновской области авиабилеты уже в течение полугода стоят дешевле, чем в аналогичных месяцах 2018 года за счет появления лоукостера на региональном рынке. Железнодорожные билеты в октябре были доступнее по цене, чем годом ранее, в Нижегородской области и Татарии.

В целом по итогам октября инфляция замедлилась в 11 регионах, а в Башкирии, Чувашии и Кировской области осталась на уровне предыдущего месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, средние ежемесячные расходы домохозяйств в России на услуги ЖКХ за девять месяцев 2019 года составили 3826 рублей, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из регионов ПФО в перечень территорий, где быстро дорожают услуги ЖКХ, вошла Кировская область — рост цен на коммунальные услуги составил 15,6% в годовом выражении.