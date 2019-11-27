Анкара, , 22:12 — REGNUM В Турции под руководством Управления оборонной промышленности администрации президента продолжается серийное производство и поставки в войска штурмовой винтовки МРТ-76, которая была разработана и создана с использованием исключительно национальных ресурсов и кадров. Ответственный за производство Совет машиностроения и химической промышленности МКЕК и Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ недавно поставили новую 12-тысячную партию винтовок.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, общее количество изготовленных и поставленных в войска образцов МРТ-76 превысило 52 тыс. экземпляров. Новое оружие поставляется для использования в Военно-воздушных и сухопутных силах, а также Управлении безопасности.

Напомним, что разработка МРТ-76 завершилась в 2014 году, а, после проведения испытаний, серийное производство винтовки началось в 2016 году. Она показала безупречные результаты на суровых 42 испытаниях, соответствующих стандартам НАТО, включающих такие неблагоприятные для оружия погодные условия, как мороз, жара, пыльная буря, дождь и грязь. Оружие работает безотказно в любых условиях и удовлетворяет предъявляемым к его классу требованиям.