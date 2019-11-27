Нижний Новгород, , 22:03 — REGNUM В результате вспышек африканской чумы свиней в Нижегородской области уничтожено более 500 голов домашних свиней и более 5 тонн мясопродуктов. Объем компенсации за изъятых животных, которую выплатили владельцам из резервного фонда правительства региона, составил 8,5 млн рублей, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

В рамках мероприятий по предупреждению распространения заболевания проведена дезинфекция территории площадью около 20 тыс. кв метров.

В управлении отметили, что более 90% всех кабанов уничтожены в первичном очаге, быстро и эффективно, но все же одиночные особи вышли за пределы инфицированного объекта и были отстреляны в других районах.

В настоящее время остается один инфицированный объект по АЧС на территории охотничьего хозяйства «Исток» Сосновского района.

Как сообщало ИА REGNUM, о выявлении очага АЧС в Вадском районе стало известно 12 июля. С 15 июля на территории района действует карантин. У дикого кабана, добытого на территории 7 квартала Вадского участкового лесничества лабораторно выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней. Позднее был выявлен очаг заболевания в Дальнеконстантиновском районе.