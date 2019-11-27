Санкт-Петербург, , 22:05 — REGNUM Более 400 водителей успели воспользоваться новой автотрассой М-11 за час, прошедший с момента её торжественного открытия. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба компании «Автодор» порталу «Будущее России. Национальные проекты».

По данным портала, с момента открытия автотрассы через пункт оплаты, находящийся рядом с Кольцевой автодорогой (КАД) в Санкт-Петербурге с 17:00 до 18:00 мск въехало 300 автомобилей, выехало 124 автомобиля.

Торжественное открытие участка платной автотрассы М-11 под Санкт-Петербургом состоялось 27 ноября. В мероприятии принимал участие президент России Владимир Путин. По результатам народного голосования новой автотрассе М-11 было дано название «Нева».

Длина автотрассы составит около 669 километров, проезд по ней обойдётся водителям в сумму около 2 тыс. рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предложениях губернатора Тверской области Игоря Рудени по развитию автотрассы М-11.

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