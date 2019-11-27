Бишкек, , 21:40 — REGNUM Статс-секретарь министерства экономики Киргизии Айдин Шаршеев встретился с бизнес-делегацией Башкирии во главе с заместителем председателя госкомитета по внешнеэкономическим связям Леной Изотовой. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

Руководитель башкирской делегации проинформировала представителя минэкономики Киргизии о желании наладить поставки в Башкирию киргизстанской сельхозпродукции — сухофруктов, клубники и фасоли.

По ее словам, башкирские предприятия и компании, в свою очередь, заинтересованы в экспорте строительной и промышленной продукции в Киргизию.