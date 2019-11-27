Бишкек, , 21:37 — REGNUM Киргизия занимает 78-е место среди 167 государств в ежегодном рейтинге процветания стран мира, составленном аналитиками британской исследовательской организации «Legatum Institute».

Самые высокие показатели республика демонстрирует в категориях «социальный капитал» и «природные условия», а самые низкие — в «доступе к рынку» и «развитости инфраструктуры».

На сей раз соседями республики в рейтинговой таблице оказались Иордания, Монголия, Намибия и Гайана.

Среди постсоветских стран лучшими названы Эстония — 21-е место, Литва — 33-е и Латвии — 35-е.

Несколько хуже показатели у Армении — 61-я позиция, Грузия — 53-я и Казахстан — 68-я.

Затем следуют Белоруссия — 73-е место, Россия — 74-е, вышеназванная Киргизия — 78-е, Молдавия — 81-е, Азербайджан — 92-е и Украина — 96-е.

Замыкают список Узбекистан — 103-я строчка рейтинга, Туркмения — 108-я и Таджикистан — 114-я.