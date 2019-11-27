Стокгольм, , 22:38 — REGNUM После того, как утром 27 ноября расследование шведского издания SVT выявило, что некоторые клиенты Skandinaviska Enskilda Banken (SEB банка) подозреваются в отмывании денег за серьезные экологические преступления, член партии Зеленых и министр финансовых рынков Швеции Пер Болунд дал оценку представленной в СМИ информации. В своем комментарии министр выразил негодование по поводу деятельности SEB банка. Об этом 27 ноября сообщило шведское издание SVT.

«Я действительно устал от того, что шведские банки подвергаются разоблачениям за отсутствие должного уровня выполнения своей работы, а так же от того что в банковской сфере действует множество участников, вовлечённых в незаконную деятельность. Необходимо отслеживать случаи отмывания денег через шведские банки. С этим должно быть покончено», — заявил министр Пер Болунд, комментируя новое расследование журналистов.

На момент написания статьи в SVT расследование шведских органов финансового надзора еще не завершено и продлится в ближайшие месяцы. В то же время Пер Болунд считает, что внутри самих надзорных органов есть свои недостатки.

«Очевидно, что были определенные недостатки в методах ведения расследования со стороны государственных органов, в том числе Шведского управления по финансовому надзору», — заявил министр.