Москва, , 21:31 — REGNUM Фотографии новых плацкартных вагонов появились в сети. Представлены три концепта.

Согласно первому концепту, в таком «купе» есть столик между нижними полками — как и в теперешних плацкартах, но появляются раздвижные перегородки между спальными полками, а для пассажиров боковушки — индивидуальные столики и ящики для багажа.

Во втором и третьем вариантах предусмотрены индивидуальные отсеки для пассажиров. Второй вариант позволяет удлинить спальное место на 20 см, третий — на десять сантиметров.

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