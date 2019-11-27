Москва, , 21:17 — REGNUM Две недели, в которых будут всего по два рабочих дня, ожидают жителей РФ перед и после Нового года, следует из утверждённого российским правительством нового производственного календаря.

В этом календаре два рабочих дня в неделе до Нового года и два дня — после новогодних каникул.

Перед Новым годом рабочими будут 30 декабря (понедельник) и 31 декабря (вторник). После — 9 января (четверг) и 10 января (пятница).

Напомним, перед Новым годом обсуждалась идея сделать 31 декабря выходным. В Роструде прокомментировали эту инициативу.

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