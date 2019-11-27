Сеул, , 22:35 — REGNUM Способность южнокорейских корпораций обслуживать свой долг резко снизилась за последние 9 месяцев. Сокращение прибылей не позволяет им сохранять финансовую стабильность, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Среди 500 крупнейших компаний у 241 средний коэффициент покрытия процентных платежей, вычисляемый как отношение операционной прибыли к расходам на обслуживание кредитов, упал вдвое — с 10 до 5 единиц. Это означает, что у корпораций остаётся все меньше свободных средств для выплаты процентов. Совокупная операционная прибыль 500 крупнейших компаний составила лишь 65 млрд долларов, что на 40,5% ниже прошлогоднего показателя. В то же время, совокупные расходы выросли на 17,3% — свыше 13 млрд долларов.

Примечательно, что таким корпорациям, как LG Display, Asiana Airlines, Samsung Heavy, Hyundai Merchant Marine и вовсе не хватает операционной прибыли для обслуживания кредитов — их называют «компаниями-зомби»; для продолжения деятельности им необходимо увеличивать кредитную нагрузку. Эксперты прогнозируют, что ситуация в ближайшем будущем будет ухудшаться ввиду неблагоприятной экономической конъюнктуры.