Курган, , 20:53 — REGNUM В Курганской области некоторые бизнесмены потеряли совесть в погоне за наживой. Об этом заявил губернатор Зауралья Вадим Шумков в ходе он-лайн общения с жителями региона.

Он отметил, что скандальные объекты, по которым возникают болезненные для курганцев проблемы и вопросы были отданы кому-то до него — «получил наследство и расписался».

«Леса, «Водоканал», аэропорт, горсад — это всё кому-то отдано было. Относительно горсада в Кургане город меня проинформировал. Его предоставили в аренду на 25 лет за пять тысяч рублей в месяц, за 7 га самой дорогой земли в центре города Кургана — это как-то маловато мне кажется. Потом мне в администрации Кургана говорили, что приходили какие-то посредники и предлагали заплатить им 40 млн рублей, чтобы вернуть горсад снова в муниципальную собственность. Это что такое? За 5 тысяч рублей взяли, за 40 млн рублей вернули. Что за бизнес такой? То же самое касается аэропорта Кургана. Нужен второй рейс на Москву. Приехал какой-то молодой человек тоже: надо заплатить 170 млн рублей субсидии, чтобы был второй рейс на Москву. Что за безобразие вообще? «Водоканал» отдали в аренду на 49 лет. Написали сумму инвестиций, но забыли написать, когда эти деньги будут инвестированы. И на этом фоне мы слышим какую-то ахинею, если мы не повысим тариф для города Кургана по воде и водоотведению на 40%, то они сорвут национальный проект. По лесу то же самое: 90% леса отдали каким-то непонятным компаниям, а дрова для населения дороже, чем у всех остальных регионов. А население самое низкооплачиваемое в Курганской области. Я говорю всем: красть в Курганской области больше нечего», — отметил глава региона.

Напомним, он-лайн общение губернатора Курганской области состоялось 27 ноября 2019 года на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

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