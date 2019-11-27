Нижний Новгород, , 20:36 — REGNUM Депутаты гордумы Нижнего Новгорода приняли программу комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2030 года. Общий объем финансирования необходимых мероприятий составляет 478,76 млрд рублей.

Утверждение программы комплексного развития транспортной инфраструктуры является обязательным этапом реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пояснила и.о. замглавы города по транспорту Елена Лекомцева, сообщает «Коммерсантъ-Приволжье». Программа составлена на основе материалов комплексной транспортной схемы до 2030 года.

Планируется, что 144,84 млрд рублей на программу выделит федеральный бюджет, 13,9 млрд рублей — бюджет Нижегородской области, из внебюджетных источников — 12,16 млрд рублей. Львиную долю средств на программу должен выделить Нижний Новгород — 307,8 млрд рублей. При этом бюджет Нижнего Новгорода на 2020 год составляет 31,6 млн рублей и пока на программу планируется выделить 40 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре обсуждалась инициатива, которую внесла администрация Нижнего Новгорода на рассмотрение областного Законодательного парламента по вопросам дальнейшего функционирования метро. Предлагалось, чтобы с 2020 года область взяла на себя 70% об общего объема субсидирования метрополитена, поскольку для продолжения работы метрополитена необходима замена электрооборудования, ремонт тоннелей и работы по устранению протечек, а также вложения в антитеррористическую защищенность. Стоимость этих мероприятий оценивается в 1,89 млрд рублей, что для города является непосильной ношей.