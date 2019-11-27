Москва, , 20:30 — REGNUM Число авиапассажиров российских компаний увеличилось с начала года, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Число перевезённых пассажиров за этот период увеличилось на 11,2% (по сравнению с первыми десятью месяцами 2018 г.) и составило 110 миллионов.

Уточняется, что больше всего увеличила количество перевозимых пассажиров «Победа» — на 45,2% (до восьми с половиной миллионов человек), на втором месте S7 — 15,9% (до 11,5 млн), «Уральские авиалинии» — 6,1% (до 8,2 млн), «Аэрофлот» — 5,7% (до 31,6 млн) и «Россия» — на пять процентов (до 10,3 млн).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине ноября в Росавиации заявили о росте объемов пассажирских авиаперевозок по сравнению с прошлым годом.

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