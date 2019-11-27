Сеул, , 21:13 — REGNUM Правительство Республики Корея одобрило использование средств из резервного фонда для устранения дефицита бюджета. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В частности, правительству не хватает 84 млн долларов на борьбу с безработицей: на эти цели было выделено 2,4 млрд долларов, а количество получателей компенсационного пособия оценивалось в 2,38 млн человек. В результате, пособие получили 3,29 млн человек, но его размер при этом был ниже. Речь идёт о выплатах владельцам микропредприятий, многие из которых ранее объявили о сокращениях персонала после повышения МРОТ на 11%. Рост минимального уровня зарплаты приводит к убыточности бизнеса, и правительство компенсирует бизнесменам понесённые издержки.

Меры правительства, признают эксперты, частично оказались эффективными: после всплеска безработицы вслед за повышением МРОТ, число занятых вновь начало расти. При этом, среди молодежи каждый десятый не может найти работу.