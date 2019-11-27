Милан, Италия, , 20:18 — REGNUM Италия тратит на пенсионную систему 16,2% ВВП, сказано в докладе экспертов Организации по взаимодействию и развитию ЕС, опубликованном в среду, 27 ноября.

Это самый высокий показатель в Евросоюзе и в целом среди всех западных стран.

Эксперты ЕС в очередной раз призвали власти Италии отменить утвержденное в 2018 году снижение пенсионного возраста (пенсионный возраст был снижен с 67 лет до 62, при наличии 38 лет трудового стажа, средний показатель в ЕС — 64 года).