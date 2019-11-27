Венеция, Италия, , 20:14 — REGNUM Дамба в лагуне Венеции будет достроена до конца 2021 года, заявил в среду, 27 ноября, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Правительство выделяет из экстренного фонда 325 млн евро для ускорения работ, общие затраты на строительство дамбы составят таким образом 5,49 млрд евро, отметил Конте. Некоторые эксперты оценивают объем уже потраченных средств в 7 млрд евро.

Ранее власти Венеции оценили ущерб от наводнения в ноябре 2019 года (второго самого масштабного за всю историю наблюдений) в 1 млрд евро. Строительство венецианской дамбы началось в 2003 году, но работы неоднократно прерывались.