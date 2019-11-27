Ижевск, , 20:12 — REGNUM В Удмуртии завершили выбор подрядчиков, которые выполнят ремонт 19 участков загородных трасс общей протяженностью 80,6 км в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2020 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Все объекты были поделены на пять лотов, общая стоимость контрактов составила 825,6 млн рублей.

Подрядчиком ремонта 11 участков трасс стало АО «Удмуртавтодор», работы на трех объектах выполнит АО «ДП «Ижевское», еще три участка отремонтирует ООО ДСК «Лидер».

При проведении закупок удалось сэкономить 2,13 млн рублей, которые будут направлены как на увеличение протяженности отремонтированного покрытия, так и на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. Соответствующее решение примет позднее миндортранс республики.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-октября при проведении централизованных закупок и в электронном магазине «Малые закупки» в Удмуртии сэкономили 2,14 млрд рублей. В начале сентября минфин республики сообщил, что было проведено с начала года 28 проверок процедур госзакупок, объявленных учреждениями Удмуртии, из которых 5 прошли по обращениям физических и юридических лиц. 31,3 млн рублей потрачено с нарушениями законодательства о закупках.