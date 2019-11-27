Курган, , 20:11 — REGNUM Власти Курганской области работают над снижением тарифов на тепло и энергоресурсы. В 2019 году удалось снизить тарифы на тепло в 14 муниципальных образованиях от 7 до 18%. Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков во время он-лайн общения с жителями региона 27 ноября.

По его словам в Каргаполье на 50% снизилась услуга водоотведения.

«На электроэнергию тариф в Курганской области высокий. Для бизнеса и для бюджетных организаций в соседних регионах тариф на 30−50% дешевле. Мы на сегодня к этой теме подключили ФАС, Минэнерго, федеральное правительство. До компании, которая предоставляет Курганской области электроэнергию, я честно довёл свою позицию, мол, без обид, зарабатывали одни деньги — придётся зарабатывать меньше. Потому что Курганская область не тот регион, где такие тарифы можно устанавливать», — уточнил глава региона.

Напомним, в Зауралье разработали три варианта снижения энерготарифов для бюджетный организаций и бизнеса. Все они прорабатываются на федеральном уровне.

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