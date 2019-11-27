Генуя, Италия, , 20:10 — REGNUM В ближайшее время на ремонт и иные работы в отношении мостов и виадуков в Италии будет выделено 950 млн евро, заявила в интервью Corriere della Sera в среду, 27 ноября, министр инфраструктуры Паола Де Микеле.

В последние недели из-за продолжающихся ливней и наводнений целый ряд объектов инфраструктуры в Италии получили повреждения, один из виадуков в северо-западной провинции Лигурия обрушился, обошлось без жертв.

Средства предполагается направить как на поддержание состояния мостов и виадуков, так и на новое строительство, отметила Де Микеле.