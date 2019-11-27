Москва, , 19:59 — REGNUM Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендует столичным автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте из-за гололедицы, ожидаемой в ночь с 27 на 28 ноября.

«ЦОДД рекомендует отказаться от поездок на личных автомобилях без особой необходимости, а автомобилистам, не сменившим резину на зимнюю, рекомендуется сделать это как можно быстрее», — говорится в распространённом сообщении.

Отмечается, что непогода и гололедица могут негативно сказаться на дорожной ситуации в столице. При необходимости совершить поездку на личном транспорте, водителям рекомендуется «неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких торможений и перестроений, держать дистанцию».

В ЦОДД также рекомендуют парковать транспортные средства вдали от деревьев и других конструкций, вблизи которых возможно образование слоя наледи.