Курган, , 19:46 — REGNUM Власти Курганской области разбираются с наследием прошлого — газовыми кооперативами, которые «деньги с людей собрали, но людям не объяснили, что газа у них, возможно, и не будет». Материалы проверок отданы в прокуратуру и в органы полиции, сообщил губернатор Зауралья Вадим Шумков в ходе онлайн-конференции с жителями области 27 ноября.

«Низкая газификация в Курганской области послужила тому, что в регионе стали возникать газовые кооперативы. Я так полагаю, что при прямом одобрении власти. Но в части газовых кооперативов деньги собрали, но людям не объяснили, что газа у них, возможно, и не будет. Потому что в планах Газпрома этой газификации нет. И сейчас возникают вопросы с «жуликами», которые берут за присоединение к газовой трубе по 200 тыс. рублей. Ценник на присоединение в регионе единый — 66 тыс. рублей. Если кто-то больше собирает — обращайтесь в правоохранительные органы», — уточнил Вадим Шумков.

Что касается газификации, то область расплатилась с долгами за газ, которые тянулись с 2015 года.

«С местной организацией Газпрома мы отработали, что до 2023 года будет газифицировано четыре муниципальных административных центра Курганской области. На данный момент без газа — на угле, дровах и сене — 10 административных центров и городов. Мы договорились с Газпромом, что при условии нормальной нашей платёжной дисциплины газифицируем постепенно все муниципалитеты», — уверил глава Зауралья.

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