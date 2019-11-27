Киев, , 19:42 — REGNUM Главным риском нормального прохождения отопительного сезона на Украине является изношенная инфраструктура, а не проблемы с газом, заявил на брифинге вечером 27 ноября премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Глава правительства подчеркнул, что в инфраструктуру годами не вкладывались вообще никакие средства.

«К следующему отопительному сезону Украина подготовится намного лучше», — пообещал украинский премьер.

ИА REGNUM напоминает, что наиболее проблемно отопительный сезон на Украине начался в городах Новояворовск и Новый Роздол во Львовской области. Из-за конфликтов между региональными компаниями тепло здесь начали подавать в дома лишь в 20-х числах ноября.

24 ноября в пгт Светловодск Кировоградской области объявили чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня в связи с многочисленными авариями на теплосетях.