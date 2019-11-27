Саранск, , 19:41 — REGNUM По итогам января-октября 2019 года в Мордовии объем выловой продукции сельского хозяйства увеличился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 62,3 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Мордовия полностью обеспечивает себя качественными продуктами питания и свыше 60% производимой сельскохозяйственной продукции поставляет за пределы республики. Сельское хозяйство обеспечивает занятость 20% населения республики.

«Достичь большинства результатов нам удалось благодаря государственной поддержке села. Действующий механизм льготного кредитования позволил нашим аграриям привлечь в этом году 12 млрд рублей кредитных средств. Объем господдержки сельхозпроизводителей составил почти 3,3 млрд рублей. Мордовия является участником национального проекта по наращиванию экспорта продукции АПК. В течение 5 лет объемы поставок нашей сельхозпродукции за рубеж должны вырасти минимум в 3 раза, до 50−60 млн долларов», — уверен глава Мордовии Владимир Волков.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году республика вышла на первое место в России по объему производства молока на одного жителя с показателем 440 кг. Также регион показал самую высокую урожайность в ПФО по зерновым культурам — 31 центнер с гектара, валовой сбор зерна составил 1,356 млн тонн. Также лучший результат в Поволжье по урожайности сахарной свеклы — 461 центнер с гектара, общий объем сбора этой культуры перешагнул миллионный рубеж. Собран рекордный урожай зеленого горошка — 5,8 тыс. тонн, а также масличных культур — 80 тыс. тонн.