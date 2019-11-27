Киев, , 19:34 — REGNUM Правительство Украины приняло решение уволить главу госкомпании «Энергоатом» (курирует работу всех АЭС страны) Юрия Недашковского.

Об этом заявил на брифинге вечером 27 ноября премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Гончарук не стал объяснять причины увольнения высокопоставленного чиновника, заявив лишь, что это инициатива министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля.

Отметим, что это довольно неожиданное решение — никакой информации о возможной отставке Недашковского ранее не было.

Лишь сегодня утром было обнародовано заявление общественной организации «Украинское ядерное общество» к властям с призывом не спешить с кадровыми решениями.

Подписанты заявления отмечают, что министр энергетики Украины Алексей Оржель своими действиями «ставит крест не только на будущем развитии, но и на безопасной и надежной работе атомной отрасли», которая обеспечивает более 50% производства самой дешевой в мире электроэнергии для Украины.

Среди прочих заслуг Недашковского, что любопытно, в обращении выделяется якобы избавление от исторической зависимости украинской атомной отрасли от России.

«Атомщики заставили государство с имперскими амбициями, которое привыкло диктовать условия шантажом и подкупом, стать рядовым игроком на рынке, прозрачно конкурировать за него, а не как обычно диктовать свои условия через политические рычаги», — говорится в заявлении.

Сам Недашковский свое увольнение еще не комментировал.