Саранск, , 19:25 — REGNUM Отрасль высоких технологий в Мордовии показывает хорошие темпы роста. По экспертным оценкам, IT-компании последние 5 лет растут быстрее, чем в среднем экономика республики — на 15−20% в год. Об этом заявил глава региона Владимир Волков в ходе визита в компанию «Байтэкс», где он приветствовал участников международного совещания «Подготовка IT-специалистов. Опыт взаимодействия образования и бизнеса в регионах», сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Волков подчеркнул, что во многом темпы роста определяются и конкурентоспобностью республиканских компаний, которые занимают перспективные ниши в сфере IT-услуг, расширяют присутствие на российском рынке, выпускают востребованный экспортный продукт.

Глава Мордовии напомнил, что республика экспортирует IT-услуги в США, Западную Европу, Южную Америку и Скандинавию. А компания «Байтэкс» входит в тройку крупнейших мировых студий тестирования игрового программного обеспечения. Причем более 95% выручки компании составляет именно экспорт.

«Месяц назад я встречался с руководителем холдинга «Winstrike». Запланирован ряд мероприятий по созданию в Мордовии крупного центра киберспорта, проведению соревнований. И буквально 2 дня назад в Саранск на сборы приехала первая профессиональная команда. По оценкам экспертов, Саранск является удобной площадкой для развития киберспорта благодаря транспортной доступности и хорошей инфраструктуре», — подчеркнул глава республики.

Он отметил, что наиболее перспективные в настоящее время направления для развития IT-компаний Мордовии — это большие данные, системы распределённого реестра, искусственного интеллекта, технологии беспроводной связи, виртуальной и дополненной реальности.

«Программные продукты нашей компании «Эволента» внедрены более чем в 40 регионах страны. Четыре их разработки включены в Федеральный реестр отечественного программного обеспечения. Это, прежде всего, информационные системы для многофункциональных центров оказания госуслуг. Ещё одна компания «Интернет для жизни» совместно с «Samsung» и Департаментом информационных технологий Москвы реализовала пилотный проект по внедрению образовательного продукта с виртуальной реальностью в учебном процессе столичных школ», — констатировал Владимир Волков.

«Тем приятнее, что нам удастся изучить не только российский, но и международный опыт работы в этом направлении. Я рад приветствовать экспертов компаний из США и Бельгии, наших давних партнеров из Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики, всех наших уважаемых гостей», — заключил глава Мордовии.

Как сообщало ИА REGNUM, также в республике планируют создать центр детского цифрового образования «IT куб». Это своеобразный аналог детского технопарка в IT-сфере, нацеленный на предпрофессиональную подготовку школьников по таким профессиям, как программист, специалист в области информационных и интернет-технологий.