Душанбе, , 19:21 — REGNUM За первые 10 месяцев 2019 года Таджикистан поставил зарубежным потребителям электроэнергии на 89 млн долл, что на 22% больше, чем за тот же период предыдущего года.

Всего же, по данным агентства по статистике при президенте страны, национальный энергохолдинг «Барки Точик» выручил от экспорта электричества свыше 3,6 млн долл.

Отметим, что за 9 месяцев 2019 года выручка, по официальным данным, составляла 85,4 млн.

Таджикистан экспортирует электроэнергию в Афганистан, Узбекистан и Киргизию. В энергетическом секторе страны рассчитывают по итогам 2019 года поставить внешним покупателям 3,5 млрд кВт•ч электроэнергии.

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