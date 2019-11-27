Рим, , 18:57 — REGNUM Правительство Италии внесет поправки в проект закона о введении нового налога — на пластиковые отходы, передает информагентство ANSA в среду, 27 ноября.

Перерабатываемый пластик, а также все «медицинские» пластиковые отходы, включая шприцы, будут выведены из-под действия нового налога.

Как сообщалось ранее, налог на пластиковые отходы в Италии будет введен с середины 2020 года. Правительство объясняет свою инициативу заботой об экологии, в оппозиции полагают, что власти лишь ищут способ пополнить бюджет.