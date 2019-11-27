Москва, , 18:44 — REGNUM Доля нелегальных сигарет на российском рынке выросла, передаёт 27 ноября РБК.

Сигареты

Согласно исследованиям Nielsen, в III квартале 2019 г. доля такого табака составила 15,6% от всех продаваемых в стране сигарет. В годовом выражении рост продажи нелегального табака составил 7,2 п. п.

Причём в городах, где проживает от 50 тысяч человек, доля контрафактных сигарет оказалась 12,1%. Самым неблагоприятным городом в этом смысле оказался Ростов-на-Дону: здесь контрафактные сигареты составляют около 51% рынка.

Отмечается, что статистика оказалась менее радужной, чем предполагалось до сих пор.

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