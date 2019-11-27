Брюссель, , 19:19 — REGNUM 27 ноября в Европарламенте прошло голосование о доверии новому председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В нем также участвовал комиссар Евросоюза по делам сельского хозяйства Януш Войцеховский. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio.

Януш Войцеховский выразил довольство результатами голосования, в котором поддержка нового председателя Еврокомиссии была высокой. «Это большой успех председателя Урсулы фон дер Ляйен. Комиссия сможет реализовывать свою программу с большой поддержкой со стороны депутатов», — подчеркнул комиссар.

Среди своих первостепенных задач Януш Войцеховский отметил проведение реформы Совместной сельскохозяйственной политики Евросоюза. «Это ключевой момент всей реформы. Я не буду прекращать свои усилия по увеличению трат на Совместную сельскохозяйственную политику Евросоюза».

«Я буду делать все, чтобы Евросоюз выделял больше средств на сельское хозяйство, чтобы совместная сельскохозяйственная политика была более благоприятна для фермеров, а само сельское хозяйство — для окружающей среды и климата», — заявил журналистам комиссар.