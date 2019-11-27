Архангельск, , 18:15 — REGNUM На Соловках завершен первый этап реконструкции взлетно-посадочной полосы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области.

«Регулярное авиасообщение между Соловками и Архангельском на самолетах Л-410 возобновится с 29 ноября», — отметили в правительстве.

Планируется, что эти авиарейсы будут субсидироваться за счет средств областного бюджета. Власти не исключают, что после полного завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы регулярные рейсы на Соловки могут быть открыты из других городов Северо-Запада России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что Соловки не стремятся стать центром туризма и призвал путешественников, ищущих праздного удовольствия, воздержаться от посещения архипелага.

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