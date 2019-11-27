Москва, , 18:11 — REGNUM Освобождение малообеспеченных семей от уплаты подоходного налога (НДФЛ) сможет поддержать граждан в кризис. Об этом заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 27 ноября.

Ранее президент ВТБ Андрей Костин предложил разработать идею об освобождении малообеспеченных семей от НДФЛ и введение прогрессивной шкалы подоходного налога.

По словам Гаврилова, такой подход «позволит в условиях кризиса поддержать граждан, находящихся на грани выживания».

"Если руководство страны одобрит предложение, мы придем к снижению противоречий и к консолидации общества. Работающие граждане с небольшими доходами почувствуют солидарность с ними государства, всех слоев общества», — заявил Гаврилов.

По его словам, такие нормы смогут стимулировать спрос, что увеличит производство отечественной сельскохозяйственной продукции и товаров легкой промышленности.

«Следует учитывать специфику регионов: где-то процент малообеспеченного населения выше, чем в среднем по стране, соответственно бюджет такого «бедного» региона недополучит значительные суммы», — заявил Гаврилов.

По его словам, восполнять выпадающие доходы региональных бюджетов придется за счет перераспредением средств в рамках межбюджетных трансфертов.