Щучье, Курганская область, 27 ноября 2019, 18:08 — REGNUM В Курганской области перепрофилирование Щучанского завода по уничтожению химического оружия в комплекс переработки отходов I и II класса опасности даст несколько сот миллионов налогов и 400 рабочих мест в казну Зауралья. Об этом заявил глава региона Вадим Шумков во время онлайн-общения с жителями области в социальной сети.
Напомним, в 2019 году глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о перепрофилировании объектов по уничтожению химического оружия в производственно-технические комплексы по утилизации отходов I и II класса опасности. До 2023 года планируется создать на территории России четыре таких комплекса: «Камбарка» (город Камбарка, Удмуртия), «Щучье» (город Щучье, Курганская область), «Горный» (посёлок Горный, Саратовская область) и «Марадыковский» (посёлок Мирный, Кировская область).
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