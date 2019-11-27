Щучье, Курганская область, , 18:08 — REGNUM В Курганской области перепрофилирование Щучанского завода по уничтожению химического оружия в комплекс переработки отходов I и II класса опасности даст несколько сот миллионов налогов и 400 рабочих мест в казну Зауралья. Об этом заявил глава региона Вадим Шумков во время онлайн-общения с жителями области в социальной сети.

«По заводу в Щучьем вброс полнейший. Какие ядерные отходы? Никто никаких ядерных отходов там перерабатывать не собирается. Для информации: завод в Щучьем был построен американцами по совместной программе разоружения России и США для переработки химического оружия. Одна седьмая всего химвооружения России прошла через этот завод. Кто-то возражал? Вода, воздух, земля — никаких превышений ПДК не было. Сейчас на этом заводе предполагается перерабатывать отработанные батарейки, ртутные лампы, которые валяются у вас под ногами, отравляют почву и воздух. Почему про это никто не говорит? Вот эти отходы, по сути, бытовые, а также промотходы предприятий, в том числе и органику. И если у нас всё получится, этот завод нам даст несколько сот миллионов налогов и 400 рабочих мест. Вопрос закрыт», — ответил противникам строительства завода в Щучьем губернатор Курганской области.

Напомним, в 2019 году глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о перепрофилировании объектов по уничтожению химического оружия в производственно-технические комплексы по утилизации отходов I и II класса опасности. До 2023 года планируется создать на территории России четыре таких комплекса: «Камбарка» (город Камбарка, Удмуртия), «Щучье» (город Щучье, Курганская область), «Горный» (посёлок Горный, Саратовская область) и «Марадыковский» (посёлок Мирный, Кировская область).

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