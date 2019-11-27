Казань, , 18:04 — REGNUM По итогам 10 месяцев 2019 года в Татарии объём платежей, совершённых через портал государственных и муниципальных услуг, вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 19,5 млрд рублей. Об этом заявил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Айрат Хайруллин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента региона.

На портале зарегистрировано 2,4 млн жителей Татарии. За указанный период было совершено 175 млн электронных запросов, осуществлено около 20 млн записей в электронную очередь, совершено более 13 млн платежей. Самыми популярными услугами остаются электронный дневник и запись на приём ко врачу.

Кроме того, работает система МФЦ (многофункциональных центров), которая включает 57 офисов — по одному в каждом районе и несколько в Казани и Набережных Челнах. Общий объём уплаченной пошлины за федеральные госуслуги в МФЦ составил 450 млн рублей, половина из которых поступает в бюджет Татарии.

Как сообщало ИА REGNUM, на возмещение налоговых вычетов в 2019 году в Татарии потратят 9 млрд рублей, что на 25% превышает уровень предыдущего года. Общий объём начисленных налоговых платежей в этом году составил 7,39 млрд рублей. Основную часть составляет транспортный налог — 4,2 млрд рублей, налог на имущество — 2 млрд рублей, земельный налог — 1,1 млрд рублей.