Чебоксары, , 18:03 — REGNUM В Чувашии за четыре года из республиканского бюджета планируют потратить 1,5 млрд рублей на благоустройство улиц и тротуаров. Соответствующие средства будут выделены в рамках исполнения указы главы республики о «мерах по повышению комфортности среды проживания», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По расчётам региональных властей, в рамках реализации указа будет благоустроено более 1200 дворовых территорий в 119 населенных пунктах Чувашии.

«Улучшение среды проживания смогут ощутить порядка 380 тыс. жителей республики. На эти цели из средств республиканского бюджета будет направлено порядка 1,5 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября подписан указ «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики». Согласно документу, «одним из приоритетных направлений развития» на 2020−2024 годы определено «создание условий для системного повышения качества и комфорта среды проживания».

Власти уточняют, что указ предполагает два основных направления. Это благоустройство улиц и дворовых территорий многоквартирных домов — в частности, асфальтирование проездов, обустройство зон отдыха, парковок, освещения, установка детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм, озеленение, обеспечение дворов системами видеонаблюдения. Второе направление — благоустройство тротуаров, соединяющих дворы с объектами социально-культурной сферы.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Чувашии рассказал, почему «2020 год должен быть прорывным»