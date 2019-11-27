Великий Новгород, , 17:59 — REGNUM Проект бюджета Новгородской области на 2020 год и плановый период 2021 — 2022 годов принят в первом чтении сегодня, 27 ноября, на заседании Новгородской областной думы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, доходная часть областного бюджета в 2020 году составит 34,2 млрд рублей, из них 25,6 млрд рублей — собственные доходы: их рост прогнозируется на уровне 14,7% по сравнению с 2019 годом.

Расходы бюджета региона в 2020 году составят 34,6 млрд рублей. Заместитель председателя правительства Новгородской области Евгений Богданов сообщил, что запланированный дефицит бюджета на сумму 473 млн рублей носит незаёмный характер — его погасят за счёт неиспользованных остатков средств текущего года.

Руководитель Счётной палаты Новгородской области Нина Яковлева назвала прогнозируемый рост дохода достижимым. Она отметила существенный рост доходов бюджета с 2016 года — с 26−27 млрд рублей до нынешних более 34 млрд рублей, а также увеличение расходов на социальную сферу. Бюджет, по мнению Яковлевой, сбалансированный.

Из присутствовавших на заседании думы депутатов проект бюджета поддержали 18 человек, восемь проголосовали против, двое воздержались, трое не голосовали.

Во втором чтении доработанный проект бюджета Новгородской области рассмотрят 18 декабря.

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