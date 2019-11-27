Мехико, , 18:13 — REGNUM Международный валютный фонд скорректировал свой прогноз относительно экономического роста Мексики в 2019 году с 0,4% до 0%. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

«Ожидается, что в 2019 году экономика войдёт в фазу застоя, поскольку увеличение государственных расходов может обеспечить незначительное восстановление роста только в четвёртом квартале», — говорится в заявлении организации.

Также МВФ снизил прогноз роста ВВП Мексики на 2020 год с 1,9% до 1,3%.