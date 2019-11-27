Курган, 27 ноября 2019, 17:37 — REGNUM В Курганской областной думе в ближайшее время состоится большой круглый стол на тему добычи урана в Зауралье. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков на он-лайн конференции с жителями в социальной сети.
Как отметил Шумков, к нему поступило множество вопросов, в том числе от жителей других регионов про то, что «урановый шлейф завис над Зауральем».
И сообщил, что в Курганской областной думе организуется большой круглый стол на урановую тему. Приглашаются на него все, кого интересует тема добычи урана на месторождениях Зауралья.
Напомним, в Курганской области не первый год муссируется тема «опасной добычи урана» в регионе. Активистам движения «Курган-Антиуран», которые выступали истцами в Верховном суде России за признание незаконным распоряжения правительства РФ, давшего старт новым разработкам урана на территории Курганской области, было отказано в иске.
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