Курган, , 17:37 — REGNUM В Курганской областной думе в ближайшее время состоится большой круглый стол на тему добычи урана в Зауралье. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков на он-лайн конференции с жителями в социальной сети.

Как отметил Шумков, к нему поступило множество вопросов, в том числе от жителей других регионов про то, что «урановый шлейф завис над Зауральем».

«Разговаривал со множеством специалистов, с Росатомом никак не связанным. Сырьё, которое добывается в Курганской области — это ядерный щит страны, и мирный, и военный. Не добывать это сырьё не получится. Сегодня 16 стран мира добывает такое же сырьё. Есть три способа его добычи. У нас самый безопасный — подземного выщелачивания. Никаких радиоактивных операций здесь не производится. Швеция, Швейцария, Австралия, Канада, США добывают сырьё таким же способом. И замеры радиационного фона у нас в норме», — пояснил Вадим Шумков.

И сообщил, что в Курганской областной думе организуется большой круглый стол на урановую тему. Приглашаются на него все, кого интересует тема добычи урана на месторождениях Зауралья.

Напомним, в Курганской области не первый год муссируется тема «опасной добычи урана» в регионе. Активистам движения «Курган-Антиуран», которые выступали истцами в Верховном суде России за признание незаконным распоряжения правительства РФ, давшего старт новым разработкам урана на территории Курганской области, было отказано в иске.

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